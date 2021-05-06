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    13:32, 06 Май 2021 | GMT +6

    Каныбек Жумашев назначен заместителем председателя Комитета информации МИОР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каныбек Жумашев назначен заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства, передает МИА «Казинформ».

    Заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК назначен Жумашев Каныбек Бекболатович.

    Каныбек Бекболатович Жумашев родился в 1970 году в селе Жетыбай Мангистауской области.

    В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2006 году – государственный университет имени Ш. Есенова.

    Трудовой путь начал в 1992 инженером-химиком в акционерном обществе «Каражанбасмунай».

    В 1998-2000 - ведущий специалист Мангистауского областного управления образования, в 2005-2010 годах - заместитель директора департамента образования Мангистауской области, начальник управления образования Мангистауской области, советник акима Мангистауской области.

    В 2010-2012 – заместитель акима Мангистауской области.

    В 2012-2015 – первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан», заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан», советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан».

    С 2015 года - секретарь партии «Nur Otan».

    С 2019-2020 - заместитель акима Мангистауской области.

    С 2020-2021 - советник Министра информации и общественного развития РК


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