Каныбек Жумашев назначен заместителем председателя Комитета информации МИОР РК
Заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК назначен Жумашев Каныбек Бекболатович.
Каныбек Бекболатович Жумашев родился в 1970 году в селе Жетыбай Мангистауской области.
В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2006 году – государственный университет имени Ш. Есенова.
Трудовой путь начал в 1992 инженером-химиком в акционерном обществе «Каражанбасмунай».
В 1998-2000 - ведущий специалист Мангистауского областного управления образования, в 2005-2010 годах - заместитель директора департамента образования Мангистауской области, начальник управления образования Мангистауской области, советник акима Мангистауской области.
В 2010-2012 – заместитель акима Мангистауской области.
В 2012-2015 – первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан», заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан», советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан».
С 2015 года - секретарь партии «Nur Otan».
С 2019-2020 - заместитель акима Мангистауской области.
С 2020-2021 - советник Министра информации и общественного развития РК