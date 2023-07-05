Каныбек Жумашев назначен председателем Комитета среднего образования Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения РК Жумашев Каныбек Бекболатович назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Каныбек Жумашев родился 10 октября 1970 года.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность «преподаватель химии»; в 2006 году – Актауский государственный университет имени Ш. Есенова, специальность «экономист».

Трудовой стаж:

· Инженер ОАО «Каражанбасмунай» (1992-1993);

· Преподаватель политехнического колледжа (1993-1995);

· Учитель биологии средней школы (1997-1998);

· Ведущий специалист управления образования Мангистауской области (1998-2000);

· Директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей (2000-2004);

· Заместитель начальника, и.о. начальника управления образования, и.о. директора, заместитель директора департамента образования Мангистауской области (2004-2005);

· Советник акима Мангистауской области (2005-2006);

· Заместитель директора, директор департамента (начальник управления) образования Мангистауской области (2006-2010);

· Заместитель акима Мангистауской области (04.2010-06.2012);

· Первый заместитель Мангистауского областного филиала народно-демократической партии «Нур Отан» (06.2012-2015);

· Советник Первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан» (08.2015-11.2015);

· Заместитель акима Мангистауской области (06.2019-08.2020);

· Советник Министра информации и общественного развития РК (09.2020-05.2021);

· Заместитель Председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (05.2021-12.2022);

· С января 2022 года и по настоящее время Каныбек Жумашев являлся руководителем департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Минпросвещения.