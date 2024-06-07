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    11:33, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Канцлер Германии выступил за депортацию преступников из Афганистана

    Олаф Шольц
    Фото: facebook.com/olafscholz

    Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг обратился к нижней палате парламента Бундестагу с заявлением по вопросам национальной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    О.Шольц прокомментировал смерть 29-летнего полицейского, которого на прошлой неделе ударил четыре раза ножом 25-летний гражданин Афганистана. Глава правительства заявил, что трагедия «поразила всех жителей Германии, в самое сердце».

    - Радикальный ислам, терроризм хотят отнять у нас нашу свободу. Без этих свобод у нас нет демократии, - сказал глава правительства.

    Обращаясь к семье, друзьям и, прежде всего, коллегам погибшего офицера, О.Шольц сказал: «Мы поддерживаем вас. Мы поддерживаем нашу полицию».

    По его словам, законы против такого насилия в Германии должны быть ужесточены и что те, кто убивает полицейских, должны быть наказаны со всей строгостью.

    В докладе перед депутатами также обозначены антидемократические тенденции в немецком обществе, в том числе растущее количество нападок на политиков со стороны крайне левых и крайне правых.

    О.Шольц заявил, что лица совершившие преступления должны быть депортированы. Он добавил, что вопрос о том, следует ли Германии возобновить депортацию в такие страны, как Афганистан и Сирия, горячо обсуждается.

    Представитель Социал-демократической партии ФРГ пообещал ужесточить законы, позволяющие быструю депортацию преступников-мигрантов в страны, которые ранее считались небезопасными.

    Он также подчеркнул необходимость увеличения количества полиции и пообещал отказать в выдаче немецких паспортов известным исламистам и антисемитам, заявив о позиции «нулевой терпимости», когда дело доходит до депортации таких людей .

    Теги:
    Афганистан Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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