Қаңтар: подобное не должно повториться

23 Декабря 2022, 16:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 23 декабря Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии мемориала жертвам январских событий «Тағзым» в Алматы.

По словам Президента, разрушенные здания можно восстановить, но жизни невинных жертв Кантара – вернуть уже невозможно. И долг каждого казахастанца не только помнить о погибших, но и беречь мир в стране.

Мемориальный комплекс «Тағзым» станет местом памяти и скорби и для алматинца Даурена Биткембаева. В январе 2022-го он потерял отца и маму. Они стали случайными жертвами Кантара.

7 января супружеская пара Куат Биткембаев и Гульзифа Кулсултанова гостили у дочери. Вечером они поехали домой. В 19:00 часов их автомобиль был обстрелян и сгорел дотла.

Даурен Биткембаев до сих пор не может прийти в себя.

«Я узнал свою машину, когда мы оказались там. Насчитали около 50 отверстий от пуль. Вместе с братом и сестрой мы собрали оставшиеся кости, положили в два пакета и привезли домой. Никому такого горя не пожелаю. Ничего кроме шока не испытываешь», - делится Даурен.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» скорбит вместе со всеми, кто потерял в Кантаре родных и друзей. Это наша общая боль и трагедия. Мы готовы опубликовать истории казахстанцев, потерявших близких в те трагически дни.

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Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.

Кадры из видео