Қаңтар: государство возместило ущерб предпринимателям

25 Декабря 2022, 11:00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В период массовых беспорядков в январе пострадали не только государственные здания, но и сотни частных объектов. Общая сумма ущерба государству и бизнесу оценена в 100 млрд тенге.

Кадр из видео

В наиболее пострадавшем Алматы мародёры, воспользовавшись беспорядками, в основном разграбили магазины, салоны связи и крупные торговые центры. За несколько дней погромов пострадали 2 000 объектов предпринимательства.

Кадр из видео

Во время грабежа преступники уносили с собой всё то, что позже могли бы сбыть: смартфоны, ювелирные украшения, одежду и бытовую технику.

Кадры из видео

Алматинский предприниматель Алдияр Шейх в специальной рубрике «Қаңтар» поделился своей историей. 11 месяцев назад бизнесмен был уверен, что его ждёт банкротство и разорение. Отдел Алдияра в торговом центре был полностью уничтожен. Бизнесмен не ожидал, что компенсация будет выплачена госорганами так оперативно и в полном объёме.

«Абсолютно все было разбито. Ущерб был достаточно большой для нас как для представителей микробизнеса. По поручению Президента тогда создали спецгруппу и максимально быстро были собраны все необходимые документы. Мы все друг другу помогали, чтобы скорее получить компенсацию. Честно сказать, не ожидал, что будет так быстро, что восстановление будет в полной мере. Если бы вовремя нам не восстановили ущерб, мы бы просто обанкротились», - говорит предприниматель.

Кадр из видео

Согласно последним данным, субъектам бизнеса, пострадавшим во время событий Кантара, государство уже выплатило компенсации в полном объёме в размере 14,6 млрд тенге. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева поддержку получили субъекты малого и среднего бизнеса. Всего было одобрено почти 1 600 заявок.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» уверена, что есть и другие истории пострадавших предпринимателей, которые получили поддержку от государства. Мы готовы опубликовать истории бизнесменов, которым помогли спасли их дело.

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Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.