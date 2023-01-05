Қаңтар: Генпрокуратура еще не установила личности людей в военной форме, управлявших боевиками

5 Января 2023, 13:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на вопросы депутатов касательно людей в военной форме, управлявшими боевиками в ходе январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров в ходе пленарного заседания Мажилиса спросил генпрокурора о вооруженных группах в военной форме.

«Они управляли боевиками, участниками. Одна из групп окружила филиал детской инфекционной поликлиники. С помощью раций они управляли, регулировали, но потом они резко исчезли. Многие граждане успели их сфотографировать. Были ли установлены их личности? Кто снабжал их оружием и современными средствами связи? Расследовалось ли это?» - вопросил Ерлан Саиров

В ответ глава надзорного ведомства заявил, что это один из сложных вопросов.

«По этим фактам была создана специальная следственная группа, которая проводит соответствующие мероприятия. Все лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. И что касается филиала детской инфекционной поликлиники, по парковке, там, конечно, были такие люди на этой территории. В те дни возможности их задержать не было. Они все исчезли, укрылись и в ходе расследования. Кто эти люди, мы еще не установили их личности», - сказал Берик Асылов.

Однако генпрокурор пообещал, что эти лица будут установлены, но для этого нужно время.

«На сегодня продолжаются оперативные следственные мероприятия. Если будут какие-то дополнительные сведения, то, конечно, мы будем дополнительно вам сообщать», - резюмировал Берик Асылов.