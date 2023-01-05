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Қаңтар: экс-руководитель департамента полиции Алматинской области покинул рабочее место

5 Января 2023, 17:13
Қаңтар: экс-руководитель департамента полиции Алматинской области покинул рабочее место

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время январских событий в ряде регионов руководители департаментов КНБ и полиции приказали подчиненным покинуть рабочее место. Об этом говорится в документальном фильме Генпрокуратуры «Қаңтар оқиғасы: Дерек пен дәйек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фильме, представленном Генеральной прокуратурой на пленарном заседании Мажилиса, опубликовано видео, касающееся бывшего руководителя департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, покидающего рабочее место.

«Из этих кадров видно, как бывший начальник департамента полиции Алматинской области, он же на тот момент комендант города, покидает здание учреждения», - отмечается в фильме.

Напомним, бывший руководитель департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был признан подозреваемым по январским событиям. С 2020г. по январь 2022 года он работал начальником департамента полиции Алматинской области. 18 февраля 2022 года он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию. В Талдыкоргане 5 января начался суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым.


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