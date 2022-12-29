Қаңтар: алматинские врачи выполнили свой служебный долг

29 Декабря 2022, 14:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В дни январских событий нападению бандитов подверглись объекты здравоохранения, медицинский персонал службы «Скорой помощи».

По информации Генеральной прокуратуры, в дни Кантара было повреждено 345 служебных и 116 личных автомобилей сотрудников МЧС, МВД, скорой помощи и других государственных служб. В результате нападений преступников постарадали 16 медиков, 34 пожарных и 8 спасателей. Редакция МИА «Казинформ» рассказывает о том, как выполняли свой служебный долг люди в белых халатах.

Кадр из видео

Врачи Центральной городской клинической больницы города Алматы в самые тяжелые дни противостояния бандитам продолжали работать, принимать раненых, оказывать квалифицированную медицинскую помощь, находились сутками в операционных.

Кадр из видео

О том, что пришлось пережить медперсоналу вспоминает заведующий приемным покоем Центральной городской клинической больницы города Алматы Даулет Ризабекулы.

Кадр из видео

«5 января, именно в этот день было много граждан, обратившихся за медицинской помощью. Примерно с обеда и до 4-5 утра мы обследовали пациентов. Бывало, что сразу 10 человек привозили одним рейсом. Их состояние оценивалось как тяжелое. Травмы головы, грудной клетки, сломанные конечности. Некоторые пациенты прибывали уже без сознания. Среди них были и простые граждане, и сотрудники полиции», - поделился врач.

Кадр из видео

Мужество и верность профессиональному долгу, проявленные врачами, когда вооруженные преступники держали в кольце больницы города, позволили помочь пострадавшим, спасти жизни.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» продолжает делиться историями тех, кого можно назвать героями трагических событий. Мы готовы опубликовать воспоминания казахстанцев, которые стали не только свидетелями и участниками январских событий, но и проявили отвагу и самооотверженность при исполнении служебного долга. С нами можно связаться по электронной почте: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.

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