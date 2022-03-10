«Қансонар-2022»: тазы впервые пробежали 5 км на соревнованиях в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Шашубай Актогайского района, Карагандинской области состоялся забег казахских борзых. Впервые дистанция составляла 5 км. В соревнованиях участвовало более 50 собаководов из всех регионов Казахстана. Они продемонстрировали не только ловкость и грацию своих четвероногих друзей, но и показали на специально организованной выставке все преимущества породы тазы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Организатор «Қансонар-2022» – житель Актогайского района Курмаш Нурпеисов. Он настоящий поклонник казахских борзых и охотник со стажем.

«Я обычный житель района, работаю на предприятии «Актогай Энерго» начальником участка. Люблю тазы, охоту. У меня семь борзых. Моя супруга и дети разделяют мою любовь к собакам и ухаживают за ними. Тазы как члены нашей семьи. Подобные масштабные соревнования я организовываю не впервые. Также частенько выступаю их спонсором. Я не богат, но считаю, что эти мероприятия необходимо возрождать и поддерживать. Ведь тазы – это народное достояние, наша гордость. В этом году мы организовали забег на 5 км. Такую дистанцию не брал еще никто. Ранее были забеги на 2 и 3 км. А мы доказали, что казахские борзые могут с лёгкостью взять и 5 км», – рассказывает Курмаш Нурпеисов.

Кроме забега тазы были организованы выставка борзых и охота с беркутами. Открыли соревнования наездники на карачаевских лошадях.

«Это стало грандиозным мероприятием для всего Шашубая. Помогали все. Наши женщины в национальных жилетах встречали и кормили гостей. В забеге на 5 км первыми пришли семь борзых. Первое место заняла тазы из Балхаша, второе – из Костаная, третье – из Кокшетау, четвёртое – из нашей области, пятое и шестое – из Алматинской и седьмое заняли тоже наши. Победители награждены карачаевским скакуном и крупным рогатым скотом», – говорит организатор соревнований.

Владельцу тазы, который занял первое место, я подарил своего скакуна карачаевской породы, остальным – КРС. За седьмое место дали козу.

Участники «Қансонар-2022» тоже не остались без внимания. Все они отмечены благодарственными письмами и грамотами. Беркутчи из Алматы – денежными призами.

«Я очень рад, что в Шашубае организовано такое масштабное мероприятие, в котором объединились три жуза. Я приехал из Тараза. Хоть мне уже и 80 лет, но, когда дети предложили приехать сюда, я сразу же согласился. С 7 лет участвую в забегах тазы, с 15 лет – в кокпаре, также занимался борьбой. Все это наше достояние, наши традиции. В Казахстане нужно возрождать подобные мероприятия, поднимать национальный дух», – считает один из самых пожилых участников соревнований Сәтмақан Жолтаев.