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Каноист Сергей Емельянов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

6 Августа 2021 10:33
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Каноист Сергей Емельянов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялся четвертьфинал мужских соревнований по гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстан в заезде представлял Сергей Емельянов. По итогам состязания Сергей финишировал четвертым с результатом 4:21.734 (+16.232) и не смог пройти в следующий этап. В каждом из стартов в полуфинал выходили по два лучших участника.

Ранее в квалификации Сергей Емельянов занял четвертое место, показав время 4:16.039.

Полуфиналы и финал в этой дисциплине пройдут завтра, 7 августа.


Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images



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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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