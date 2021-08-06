Новости
Каноист Сергей Емельянов завершил выступление на Олимпиаде в Токио
6 Августа 2021 10:33
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялся четвертьфинал мужских соревнований по гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеВольная борьба в Токио-2020: Алишер Ергали уступил во втором круге Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020 Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде
Казахстан в заезде представлял Сергей Емельянов. По итогам состязания Сергей финишировал четвертым с результатом 4:21.734 (+16.232) и не смог пройти в следующий этап. В каждом из стартов в полуфинал выходили по два лучших участника.
Ранее в квалификации Сергей Емельянов занял четвертое место, показав время 4:16.039.
Полуфиналы и финал в этой дисциплине пройдут завтра, 7 августа.
Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Даулет Ниязбеков уступил в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио
- Вольная борьба в Токио-2020: Алишер Ергали уступил во втором круге
- Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020
- Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде
- Женская борьба в Токио: Казахстанка уступила в первом поединке
- Определился соперник Данияра Кайсанова в схватке за олимпийскую «бронзу»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн