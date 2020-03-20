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Каннский кинофестиваль перенесен из-за коронавируса

20 Марта 2020 13:45
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Каннский кинофестиваль перенесен из-за коронавируса

КАННЫ. КАЗИНФОРМ – Проведение самого престижного кинофестиваля в мире, который проходит в мае во Франции, решили перенести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

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Фестиваль будет перенесен на конец июня. Организаторы обещают сообщить свое окончательное решение позже, когда ситуация в мире и в сфере здравоохранения Франции позволит оценить реальную возможность проведения фестиваля.

Этот шаг следует за усиливающимся давлением объявленных в пятницу новых правительственных мер для борьбы со вспышкой коронавируса, запрещающих собрания более чем 100 человек. Во вторник Франция также присоединилась к общеевропейской системе запрета на въезд в страны Шенгенской зоны.

Напомним, несколько дней назад было объявлено об отмене ежегодного международного конкурса «Евровидение», который должен был пройти в нидерландском Роттердаме. Как отмечалось, оргкомитет продолжит рассмотрение возможности проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.


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Ключевые слова: Культура, Франция, Коронавирус,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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