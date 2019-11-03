«Канело» жестоко нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) сразился с россиянином Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО) за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, сообщает Sports.kz.

«Канело» одержал досрочную победу: жестоким нокаутом в 11 раунде и отобрал у Ковалева пояс WBO. Таким образом, для Альвареса эта победа стала уже 53-й в профессиональной карьере, а Ковалев потерпел четвертое поражение.

Победа над российским боксером позволила «Канело» завоевать пояс чемпиона мира уже в четвертой по счету весовой категории: ранее 29-летний мексиканец выигрывал титулы в первом среднем, среднем и суперсреднем весах.