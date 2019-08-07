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«Канело» заставляет DAZN отказаться от трилогии с Головкиным

7 Августа 2019, 23:51
«Канело» заставляет DAZN отказаться от трилогии с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Мэтт Либерман прокомментировал потенциальный третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сейчас ситуация выглядит так: нет уверенности в том, что третий бой Головкина с «Канело» состоится, даже если GGG побьет Деревянченко в поединке за вакантный титул IBF. «Канело» заставил исполнительного директора DAZN Джона Скиппера согласиться с тем, чтобы он не был обязан драться с Головкиным на «Синко де майо» в 2020 году. Для DAZN будет плохо, если он пойдет на это», — пишет автор.

На третий бой котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа «Канело» — 1.7, победа Головкина — 2.15, ничья — 25. Напомним, первый бой завершился спорной ничьей, а во втором Альварес выиграл решением большинства голосов судей.

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