«Канело» задумал обмануть Головкина с реваншем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса может и не состояться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс полагает, что трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса может не состояться.

«Головкин хочет третьего боя, чтобы отомстить за поражения, но Golden Boy на этот раз в нем не заинтересованы - они хотят драться с Филдингом в декабре. В то же время WBC санкционировал бой Головкин - Чарло, как обязательного претендента на «Канело».

Однако нет гарантий, что «Канело» будет защищать свой титул WBC с победителем этого боя - он может освободить его, как в 2016 году. Так что поединок Головкина с Чарло может оказаться бессмысленным стремлением сразиться с «Канело», - считает автор.

Бой Альварес - Филдинг состоится 15 декабря в Нью-Йорке. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Альвареса - 1.06, победа Филдинга - 9.2, ничья - 34.