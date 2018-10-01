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«Канело» задумал обмануть Головкина с реваншем

10 Октября 2018 01:58 77
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«Канело» задумал обмануть Головкина с реваншем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса может и не состояться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz. 

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Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс полагает, что трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса может не состояться.

«Головкин хочет третьего боя, чтобы отомстить за поражения, но Golden Boy на этот раз в нем не заинтересованы - они хотят драться с Филдингом в декабре. В то же время WBC санкционировал бой Головкин - Чарло, как обязательного претендента на «Канело».

Однако нет гарантий, что «Канело» будет защищать свой титул WBC с победителем этого боя - он может освободить его, как в 2016 году. Так что поединок Головкина с Чарло может оказаться бессмысленным стремлением сразиться с «Канело», - считает автор.

Бой Альварес - Филдинг состоится 15 декабря в Нью-Йорке. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Альвареса - 1.06, победа Филдинга - 9.2, ничья - 34. 

 

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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