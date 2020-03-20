«Канело» вынес окончательное решение по третьему бою с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) согласился в третий раз подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) в среднем весе, сообщает Sports.kz.

Ранее промоутеры «Канело», да и сам мексиканец, говорили, что ему комфортно выступать в суперсреднем дивизионе — именно там он планировал провести свой следующий бой с британцем Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

«В какой весовой категории будет проходить бой, еще предстоит решить. Официальные представители говорят, что Альварес на данный момент согласен драться с Головкиным в среднем весе, в 160 фунтах. Однако он оставляет за собой право изменить свое решение, если захочет драться в 168 фунтах. Дедлайн в выборе веса для Альвареса пока не установлен», — пишет издание The Athletic.

Третий бой Головкина и «Канело» должен состояться 12 сентября. Первый бой закончился спорной ничьей, а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.