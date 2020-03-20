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«Канело» вынес окончательное решение по третьему бою с Головкиным

20 Марта 2020 20:26
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«Канело» вынес окончательное решение по третьему бою с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) согласился в третий раз подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) в среднем весе, сообщает Sports.kz.

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Всемирная федерация каратэ объявила имена спортсменов, получивших лицензии на ОИ-2020 Североказахстанские спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Токио «Канело» принял решение по третьему бою с Головкиным

Ранее промоутеры «Канело», да и сам мексиканец, говорили, что ему комфортно выступать в суперсреднем дивизионе — именно там он планировал провести свой следующий бой с британцем Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

«В какой весовой категории будет проходить бой, еще предстоит решить. Официальные представители говорят, что Альварес на данный момент согласен драться с Головкиным в среднем весе, в 160 фунтах. Однако он оставляет за собой право изменить свое решение, если захочет драться в 168 фунтах. Дедлайн в выборе веса для Альвареса пока не установлен», — пишет издание The Athletic.
Третий бой Головкина и «Канело» должен состояться 12 сентября. Первый бой закончился спорной ничьей, а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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