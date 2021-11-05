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«Канело» выдвинул Головкину главное условие третьего боя

5 Ноября 2021 10:01
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«Канело» выдвинул Головкину главное условие третьего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес заявил, что не против завершения трилогии боев с Геннадием Головкиным при условии, если казахстанец согласится ради него покинуть привычную для себя среднюю весовую категорию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Утром 7 ноября «Канело» проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе с обладателем титула IBF Калебом Плантом. После этого он намерен четыре раза отбоксировать в 2022 году. Среди возможных соперников Альвареса называются Головкин, Давид Бенавидес, Артур Бетербиев и Джермалл Чарло.
«Спросите Головкина, готов ли он подняться во второй средний вес? Сам я готов сразиться с кем угодно», - ответил «Канело» на вопрос ESPN Deportes о шансах на третий бой с GGG.
Напомним, что предыдущие поединки Головкина и Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Их первая встреча завершилась вничью, а во второй «Канело» был признан победителем решением большинства судей.

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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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