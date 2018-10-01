-
-
-
-
07:48 106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:51 263
-
вчера 23:16 147
-
вчера 22:55 136
-
-
вчера 22:29 218
-
-
вчера 22:11 347
-
вчера 21:55 284
-
вчера 21:40 201
-
-
вчера 21:13 397
-
-
-
-
вчера 20:20 333
-
-
-
вчера 20:02 288
-
-
-
-
вчера 19:33 235
-
вчера 19:28 431
-
вчера 19:01 249
-
-
вчера 18:56 368
«Канело» вручили отобранный у Головкина пояс
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) торжественно вручили пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, сообщает Sports.kz.
Этот пояс «Канело» завоевал 15 сентября, победив в Лас-Вегасе решением большинства голосов судей казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО). Также мексиканцу достался пояс WBA Super, специальный пояс WBC, вакантный пояс журнала The Ring и титул IBO - впрочем, от последнего он решил отказаться, не уплатив санкционный взнос.
Первый бой Головкина и «Канело» также прошел в Лас-Вегасе, 16 сентября 2017 года. Его итог - скандальная ничья. Геннадий дал согласие и на третий поединок, однако команда Альвареса пока не торопится с его организацией: свой следующий бой Сауль проведет 15 декабря в Нью-Йорке против чемпиона WBA Super во втором среднем весе Рокки Филдинга (27-1, 15 КО).
ГОЛОВКИН ПОТЕРПЕЛ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В КАРЬЕРЕ
- Сборная пока не может найти верную дорогу к голам - Станимир Стоилов
- Акмолинец стал чемпионом международного турнира по боксу в Минске
- Глава государства посетил теннисный центр в Актобе
- Нурсултан Назарбаев поздравил молодых хоккеистов Актобе с открытием Ледового дворца
- Что известно о новом главном тренере «Кайрата»
- Кайрат Боранбаев недоволен работой тренеров академии «Кайрат»