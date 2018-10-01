«Канело» вручили отобранный у Головкина пояс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) торжественно вручили пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, сообщает Sports.kz.

Этот пояс «Канело» завоевал 15 сентября, победив в Лас-Вегасе решением большинства голосов судей казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО). Также мексиканцу достался пояс WBA Super, специальный пояс WBC, вакантный пояс журнала The Ring и титул IBO - впрочем, от последнего он решил отказаться, не уплатив санкционный взнос.

Первый бой Головкина и «Канело» также прошел в Лас-Вегасе, 16 сентября 2017 года. Его итог - скандальная ничья. Геннадий дал согласие и на третий поединок, однако команда Альвареса пока не торопится с его организацией: свой следующий бой Сауль проведет 15 декабря в Нью-Йорке против чемпиона WBA Super во втором среднем весе Рокки Филдинга (27-1, 15 КО).











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