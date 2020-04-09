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«Канело» удивил заявлением о сделке с Головкиным

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Апреля 2020, 19:09
«Канело» удивил заявлением о сделке с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес прокомментировал договоренность с казахстанцем Геннадием Головкиным о проведении их третьего боя в сентябре, передает Sports.kz.

«Это все слухи. Я уже говорил, что провел с ним 24 раунда, и в этом нет необходимости. Но ради хорошего бизнеса, если это будет прибыльное дело для меня, то почему бы и нет?» — заявил «Канело» в интервью Fox Sports.

Напомним, ранее американские инсайдеры сообщали о достижении договоренности между GGG и Альваресом в финансовом плане. Кроме того, по информации СМИ, трилогия намечена на 12 сентября этого года.


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