«Канело» стал абсолютным чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором сошлись представитель Мексики Сауль «Канело» Альварес (56-1-2, 38 КО) и американец Калеб Плант (21-0, 12 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» ставил на кон свои титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBA Super, WBC и WBO, а Плант жертвовал чемпионским поясом по версии IBF. Поединок был рассчитан на двенадцать раундов и не продлился всю дистанцию. Победу в итоге праздновал мексиканец после нокаута в 11-й трехминутке, став первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса. Таким образом, Альварес выиграл 57-й бой в профи, а Плант потерпел первое поражение в карьере.

Ранее «Канело» допустил организацию очередной схватки с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) после того, как сам получит статус «абсолюта». GGG, согласно заявлению мексиканской звезды, следует подняться в суперсредний вес ради возможности проведения долгожданной трилогии.