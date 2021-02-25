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«Канело» согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Февраля 2021, 17:00
«Канело» согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер, чемпион мира WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что может в третий раз сразиться с обладателем поясов IBF и IBO в средней категории из Казахстана Геннадием Головкиным в декабре текущего года, сообщает Sports.kz.

«Я готов к любым вариантам. Главное — чтобы боец был крутым, чтобы именно этот поединок интересовал фанатов. Если им нужен третий бой с Головкиным, то почему бы и нет?» — сказал он в интервью The Ring.

27 февраля «Канело» проведет защиту титулов в бою против турка Авни Йылдырыма в Майами, после чего намерен объединить все титулы в дивизионе, подравшись с Билли Джо Сондерсом в мае и Калебом Плантом в сентябре


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