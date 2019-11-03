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вчера 23:11
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вчера 21:12
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вчера 09:29
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«Канело» сделал заявление о бое с Головкиным после победы над Ковалевым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) выступил с речью после победы нокаутом над россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
В ней «Канело» вспомнил и о казахстанце Геннадии Головкине (40-1-1, 35 КО), с которым он провел уже два боя.
«Спасибо всем, кто приехал сюда и поддерживал меня. Я доволен тем, что смог так победить и написать историю. Я всегда прошу вас быть терпеливыми, потому что «Канело» — это гарантия! Бой с Головкиным? Я уже говорил, что он не представляет для меня большого вызова, но представляет в плане бизнеса. Посмотрим», — заявил Альварес. «Канело» нокаутировал Ковалева в одиннадцатом раунде и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Теперь мексиканец является чемпионом мира в четырех весовых категориях.
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