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«Канело» сделал выбор между трилогией с Головкиным и реваншем с Мэйвезером

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Декабря 2020, 14:36
«Канело» сделал выбор между трилогией с Головкиным и реваншем с Мэйвезером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес ответил, какой бой являлся бы для него более предпочтительным — реванш с Флойдом Мэйвезером-младшим или третий поединок с Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион мира в двух весовых категориях принял участие в рубрике «You Have to Answer» на телеканале ESPN, где ему предложили выбрать один из этих двух вариантов. Недолго подумав, «Канело» выбрал Мэйвезера.
Напомним, что Флойд нанес Саулю пока единственное поражение в профессиональной карьере — решением судей в 2013 году. Что касается Головкина, то с ним Альварес встречался на ринге дважды: в 2017 году их бой завершился вничью, а год спустя судьи признали победителем «Канело».


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