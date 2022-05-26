26 Мая 2022 09:06

«Канело» сделал новое заявление о третьем бое с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обладатель всех основных титулов чемпиона мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался о своем предстоящем третьем бое с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным и заявил о планах после этого повторно встретиться с владельцем пояса WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В начале мая «Канело» потерпел поражение от Бивола единогласным решением судей. 17 сентября мексиканец намерен закрыть трилогию с Головкиным, а затем, уже в следующем году постарается поквитаться с россиянином.

«Это два самых важных боя в боксе на данный момент — (третий) поединок с Головкиным и матч-реванш с Биволом, которому мы, к сожалению, проиграли. Но это не значит, что я не буду пытаться снова, я очень настойчивый человек», - заявил «Канело» во время общения с мексиканскими журналистами.

Ранее сообщалось о том, что третий бой Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) и Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) ожидается 17 сентября.

«Надеюсь, увидимся 17-го сентября!» - подписал Геннадий постер на своей странице в Instagram.