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«Канело» сделал новое заявление о бое с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) на вручении пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBC вспомнил о своем последнем поединке, сообщает Sports.kz.
«Бой с Головкиным был самым важным в моей карьере на данный момент. Я считаю, что это был конец первого этапа. Теперь в моей карьере наступает новый этап, который будет еще лучше и еще успешнее», - сказал «Канело».
Напомним, Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) решением большинства голосов судей и лишил его титулов чемпиона мира WBA Super, WBC и IBO. Их первый бой прошел в сентябре 2017 года и завершился скандальной ничьей. В планах Golden Boy Promotions трилогии с Головкиным пока, по всей видимости, нет. «Канело» вернется на ринг 15 декабря и встретится с британцем Рокки Филдингом (27-1, 15 КО), владеющим поясом WBA Super во втором среднем весе.
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