28 Июня 2022 00:51

«Канело» публично признал силу Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес на пресс-конференции поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине перед их трилогией в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Он хороший боец, опасный боец — в этом нет сомнений. Но если ты чего-то хочешь от боя, как я, то должен рисковать. Я это осознаю. Но я должен рискнуть, если я хочу добиться того, чего я хочу», — сказал «Канело».

Третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Первый поединок прошел в 2017 году там же и закончился скандальной ничьей, а в рематче — он прошел в той же локации — судьи отдали победу «Канело» решением большинства голосов. На этот раз бой пройдет в суперсреднем весе, где Альварес является абсолютным чемпионом мира.