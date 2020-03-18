«Канело» принял решение по третьему бою с Головкиным

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Издание The Athletic рассказало, как мексиканский боксер Сауль Альварес планирует подойти к третьему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» сказал, что по-прежнему хочет боя с Сондерсом в июне, но, если коронавирус не даст его провести, может сразу перейти к третьему поединку с Головкиным», — пишет The Athletic.

Напомним, изначально бой Альвареса с британцем Билли Джо Сондерсом был запланирован на 2 мая, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. Что касается трилогии с Головкиным, то на нее котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа «Канело» — 1.53, победа Головкина — 2.40, ничья — 19. Ожидается, что третий бой состоится 12 сентября на арене AT&T Stadium в Арлингтон (штат Техас, США).



