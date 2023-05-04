«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес вместе со своими братьями попал в Книгу рекордов Гиннесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» и шесть его братьев получили сертификат от официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, установив следующее достижение: «наибольшее количество братьев и сестер, дравшихся на одном и том же вечере бокса».

Речь идет о вечере бокса, который состоялся еще в 2008 году в Сапопане (Мексика). Тогда на ринг вышли семь Альваресов: Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО), Ригоберто Альварес (27-4, 20 КО), Рамон Альварес (29-8-3, 16 КО), Рикардо Альварес (24-3-3, 14 КО), Гонсало Альварес (0-1), Даниэль Альварес (0-1) и Виктор Альварес (0-2).

К слову, свой следующий бой «Канело» также проведет в Сапопане: он сразится с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО). На кону будут стоять все пояса чемпиона мира в суперсреднем весе — абсолютным чемпионом дивизиона является «Канело». Что же касается его последнего боя, то в сентябре 2022-го он победил единогласным решением судей казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).