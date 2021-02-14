«Канело» получил еще один чемпионский пояс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (54-1-2, 36 КО) получил пояс чемпиона в суперсреднем весе по версии журнала The Ring, который он завоевал в декабре после победы над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Для «Канело» это уже третий пояс The Ring, причем все они были выиграны им в разных весовых категориях: первой средней, средней и суперсредней.

Напомним, также победа над Смитом принесла Альваресу титул чемпиона мира по версии WBA Super, а также вакантный пояс WBC. Свой следующий бой «Канело» проведет 27 февраля против турка Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО). Мексиканец поставит на кон сразу два своих пояса.

Тем временем, казахстанцы ждут заключительный бой трилогии Головкин – «Канело». По информации многонационального спортивного канала ESPN Deportes, заключительная часть трилогии боев Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес может состояться в сентябре этого года.