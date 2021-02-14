РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:39, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    «Канело» получил еще один чемпионский пояс

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (54-1-2, 36 КО) получил пояс чемпиона в суперсреднем весе по версии журнала The Ring, который он завоевал в декабре после победы над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Для «Канело» это уже третий пояс The Ring, причем все они были выиграны им в разных весовых категориях: первой средней, средней и суперсредней.

    Напомним, также победа над Смитом принесла Альваресу титул чемпиона мира по версии WBA Super, а также вакантный пояс WBC. Свой следующий бой «Канело» проведет 27 февраля против турка Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО). Мексиканец поставит на кон сразу два своих пояса.

    Тем временем, казахстанцы ждут заключительный бой трилогии Головкин – «Канело». По информации многонационального спортивного канала ESPN Deportes, заключительная часть трилогии боев Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес может состояться в сентябре этого года.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!