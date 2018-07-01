«Канело» подсказали безумный план, который шокирует Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист BoxingInsider.com Гэри Тодд уверен, что у Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) есть шансы на победу в рематче с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«У «Канело» есть отличный джеб, и он должен его выбрасывать, добавляя затем превосходный апперкот и заканчивая хуком. Он должен двигаться вперед и оказывать давление на Головкина. Если он сможет сделать это, то выбьет Головкина из колеи и остановит его движение. Думаю, что GGG будет открыт для апперкота на протяжение всего вечера, когда он будет опускать голову и слабо ей двигать. Если мексиканец выйдет с желанием нокаутировать Головкина, мы увидим совершенно другой бой. «Канело» может победить. Будет ли это легко, если он пойдет вперед? Нет, но он должен», - пишет автор.

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.