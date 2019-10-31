«Канело» поделился с DAZN планами на третий бой с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель стриминговой платформы DAZN Джо Марковски объяснил позицию мексиканского боксера Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) по возможному третьему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» считает, что дважды побил Головкина, и поэтому хочет устроить себе новую проверку в бою с Ковалевым. Хотя много фанатов хочет видеть третий бой «Канело» с GGG. Если он выиграет бой с Ковалевым, то может вернуться в комнату переговоров с Головкиным — мы планируем этот бой на 2020 год», — заявил Марковски.

Ранее «Канело» заявил, что считает противостояние с Головкиным завершенным, и добавил, что готов рассмотреть потенциальную трилогию только с финансовой точки зрения.