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«Канело» поделился опытом с казахстанскими боксерами

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Февраля 2023, 18:06
«Канело» поделился опытом с казахстанскими боксерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Абсолютный чемпион мира из Мексики Сауль Альварес поделился опытом с казахстанскими боксерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Промоутерская компания Suleimen Promotions опубликовала в Instagram видео, на котором мексиканец демонстрирует удары по мешку, а также наблюдает за отработкой ударов в исполнении казахстанских боксеров. Кроме того, спортсмен показал мастер-класс по уклонам от ударов и блокировку плечом.

«Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль «Канело» Альварес поделился своим опытом с нашими ребятами. Также спортсмен передал всем казахстанцам привет», - говорится в подписи под видео.


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