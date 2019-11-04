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«Канело» откажется от чемпионского титула и вернется в средний вес

4 Ноября 2019 01:30
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«Канело» откажется от чемпионского титула и вернется в средний вес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) вернется в средний вес и освободит только что завоеванный пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Сауль вернется в средний вес», — цитирует ТАСС представителя команды «Канело».

Таким образом, это подразумевает отказ Альвареса от своего пояса.

Напомним, победа над россиянином Сергеем Ковалевым (34-4-1, 29 КО) позволила «Канело» стать чемпионом мира в четырех дивизионах. Ожидается, что в среднем весе в приоритете у «Канело» будет третий поединок с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) — во всяком случае, на трилогии настаивают и промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions, и платформа DAZN. Сам Альварес заявил, что очередной бой с Головкиным не является для него большим вызовом, однако он готов его рассмотреть с финансовой точки зрения.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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