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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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«Канело» отказался от трилогии с Головкиным в пользу реванша с Мэйвезером
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (53-1-2, 36 КО) в очередной раз подтвердил, что его не интересует третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
Также мексиканец высказался о шансах провести реванш против американца Флойда Мэйвезера-младшего (50-0, 27 КО), который в 2013 году нанес ему единственное поражение в карьере, а накануне объявил о намерении вернуться на ринг в будущем году.
«Не хочу я больше драться с Головкиным. Этот бой больше для меня абсолютно ничего не значит. Я дал ему 24 раунда. Сколько можно? Хватит. Мэйвезер? Я даже представлял себе, как проведу с ним реванш. Но то поражение послужило мне отличным уроком. Да, я бы с удовольствием провёл с ним реванш. Надеюсь, так и произойдёт», — сказал «Канело» в интервью ESPN.
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