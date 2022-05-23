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«Канело» официально объявил о третьем бое с Головкиным
23 Мая 2022 22:16

«Канело» официально объявил о третьем бое с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес провел пресс-конференцию, на которой рассказал о своем следующем бое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В ближайшие несколько дней мы объявим о бое. Конечно, он будет в сентябре, против Головкина, потому что у нас уже было это соглашение, но также я снова буду драться с Биволом - позже», - сказал «Канело».


Таким образом, ожидается, что третий бой Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) и Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) состоится 17 сентября. Этот поединок пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира. Первый бой в 2017 году закончился скандальной ничьей, а рематч в 2018 году — победой «Канело» решением большинства голосов судей.



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