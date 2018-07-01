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«Канело» обратился к СМИ перед вторым боем с Головкиным

28 Июля 2018 05:42 104
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«Канело» обратился к СМИ перед вторым боем с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес объяснил свое решение и решение Golden Boy Promotions отказаться от совместной пресс-конференции с Геннадием Головкиным и полноценной раскрутки второго боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Слушайте, зачем еще один пресс-тур, если мы уже делали его в прошлом году? Наша команда решила не делать совместную пресс-конференцию, потому что нам нужно работать. Для меня тренироваться сейчас - это самое главное. Нравятся ли мне пресс-конференции? Мне нравятся тренировки и бои», - сказал «Канело» в интервью Los Angeles Times.

Напомним, недавно Головкин и Альварес провели необычную пресс-конференцию - она была дистанционной, боксеры находились в своих лагерях. Рематч «Канело» - GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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