«Канело» обратился к СМИ перед вторым боем с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес объяснил свое решение и решение Golden Boy Promotions отказаться от совместной пресс-конференции с Геннадием Головкиным и полноценной раскрутки второго боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Слушайте, зачем еще один пресс-тур, если мы уже делали его в прошлом году? Наша команда решила не делать совместную пресс-конференцию, потому что нам нужно работать. Для меня тренироваться сейчас - это самое главное. Нравятся ли мне пресс-конференции? Мне нравятся тренировки и бои», - сказал «Канело» в интервью Los Angeles Times.
Напомним, недавно Головкин и Альварес провели необычную пресс-конференцию - она была дистанционной, боксеры находились в своих лагерях. Рематч «Канело» - GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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