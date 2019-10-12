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«Канело» назвал условие третьего боя с Геннадием Головкиным

12 Октября 2019 09:50
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«Канело» назвал условие третьего боя с Геннадием Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что все-таки готов рассмотреть вариант третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным - во многом с позиции бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Я уже говорил, что Головкин не представляет для меня серьезного вызова, однако этот бой - хороший бизнес. Так что, если они предложат мне что-то действительно хорошее, третий бой может случиться, — сказал «Канело».

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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