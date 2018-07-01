«Канело» назвал доказательство своей «чистоты» перед боем с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По словам мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, взятые у него пробы волосяных фолликул ясно доказали, что кленбутерол попал к нему в организм непреднамеренно, сообщает Sports.kz.

Спустя некоторое время после положительных допинг-тестов перед вторым боем с Геннадием Головкиным, Альварес согласился сдать пробу волосяных луковиц, показавшую отсутствие в его организме запрещенных веществ.

«Есть образцы волос. Это исходит не только от меня, от комиссии или от VADA. Пробы волос говорят сами за себя. Те образцы, которые они у меня взяли, не лгут. Я думаю, что это самый важный аспект - это правда», - сказал Альварес в интервью ESPN Deportes.

Напомним, что сегодня «Канело» признал личную ответственность за допинговый инцидент перед рематчем с GGG, объяснив этот случай недостаточной осведомленностью о проблеме наличия запрещенных препаратов в мексиканском мясе.