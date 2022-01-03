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«Канело» назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе

3 Января 2022 15:37
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«Канело» назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что кубинский боксёр Франк Санчес станет чемпионом мира в супертяжёлом весе и способен победить любого в этой весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

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«Он станет чемпионом мира, он сметёт всех в супертяжелом весе, потому что он — особый талант. Уверен, что 2022 год принесёт ему большие успехи», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.


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#Спорт   #Бокс  
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