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«Канело» лишили чемпионского пояса: Головкин приблизился к бою за титул

2 Августа 2019, 09:29
«Канело» лишили чемпионского пояса: Головкин приблизился к бою за титул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес лишился титула чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это произошло по причине того, что сторона «Канело» не смогла достичь договоренности с представителями обязательного претендента Сергея Деревянченко о проведении обязательной защиты.

Об этом в своем твиттере сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер:

«Источники сообщают, что переговоры между «Канело« и Деревянченко теперь официально мертвы. Альварес был лишен титула IBF после трех часов дня. Дедлайн истек. Стороны не смогли договориться о деньгах», — написал он.

Ожидается, что теперь IBF назначит бой за вакантный пояс между Деревянченко и Геннадием Головкиным, который является следующим претендентом с наивысшим рейтингом. Согласно источникам, их переговоры будут проходить более гладко.

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