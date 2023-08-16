Канело и Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов перед историческим боем

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес и американец Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов. Их бой состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vesti.kz.

Это первый в истории бокса поединок между двумя абсолютными чемпионами.

Канело - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Джермелл Чарло - абсолютный чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO в первом среднем весе.

Бой состоится в лимите второго среднего веса.