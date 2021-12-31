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«Канело» готов предложить Головкину выгодные условия

31 Декабря 2021 18:03
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«Канело» готов предложить Головкину выгодные условия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxeoplus.com прокомментировал потенциальный третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Впрочем, ему сначала должен предшествовать запланированный и перенесенный на весну бой Головкина с японским боксером Риотой Муратой.

«Если Головкин победит Мурату, то „Канело«, который находится в нерешительности в поисках соперников, позовет его провести трилогию на очень благоприятных условиях. Другими же вариантами для казахстанца были бы Деметриус Андраде и Джермалл Чарло», — пишет издание.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Риота Мурата владеет титулом WBA Super. Что касается Сауля Альвареса, то недавно он стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.


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#Спорт   #Головкин  
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