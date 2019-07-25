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«Канело» - Головкин: состоится ли бой в сентябре

25 Июля 2019, 22:13
«Канело» - Головкин: состоится ли бой в сентябре

НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ - Наставник мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо рассказал, планируют ли они все-таки провести в сентябре бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» не будет драться в сентябре, но подождем, какую дату предложит нам Golden Boy. В сентябре боя не будет, но позднее в этом году «Канело» выйдет на ринг. Трилогия с Головкиным? Нет, во всяком случае, не прямо сейчас», — сказал Рейносо.

Напомним, изначально команда Головкина настраивалась на бой с Альваресом 14 сентября, однако теперь GGG нужно искать альтернативные варианты. Ранее промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions заявляли, что для трилогии Головкин сначала должен выиграть титул чемпиона мира — единственным оставшимся в среднем весе поясом (WBO) владеет Деметриус Андраде.

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