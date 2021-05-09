РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:35, 09 Май 2021 | GMT +6

    «Канело» досрочно победил Сондерса и объединил три титула чемпиона мира

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США) состоялся главный бой вечера бокса между мексиканским боксером Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Канело» ставил на кон пояса чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Super, а Сондерс, в свою очередь, жертвовал титулом WBO в этой же категории. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но не продлился всю дистанцию. Билли Джо не согласился выходить на девятый раунд. Таким образом, мексиканец одержал 56-ю победу в профи и объединил три чемпионских титула в дивизионе, а Сондерс потерпел первое поражение в карьере.


    Напомним, ранее «Канело» выразил готовность в третий раз сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 36 КО), однако GGG для этого должен подняться в суперсредний вес.


    Теги:
    Спорт Видео
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Главой государства подписан ряд Законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!