«Канело» досрочно победил Сондерса и объединил три титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США) состоялся главный бой вечера бокса между мексиканским боксером Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Канело» ставил на кон пояса чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Super, а Сондерс, в свою очередь, жертвовал титулом WBO в этой же категории. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но не продлился всю дистанцию. Билли Джо не согласился выходить на девятый раунд. Таким образом, мексиканец одержал 56-ю победу в профи и объединил три чемпионских титула в дивизионе, а Сондерс потерпел первое поражение в карьере.





Напомним, ранее «Канело» выразил готовность в третий раз сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 36 КО), однако GGG для этого должен подняться в суперсредний вес.