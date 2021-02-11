«Канело» дал ответ на вопрос о третьем бое с Головкиным в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующий лидер «паунда» мексиканский суперсредневес Сауль «Канело» Альварес (54-1-2, 36 КО) озвучил ближайшие цели. Их оказалось две — звание абсолютного чемпиона дивизиона и проведение 5 поединков за 12 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Антагонист из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в ближайших планах суперзвезды не фигурирует. «Канело» цитирует ESPN: «Сейчас у меня другие цели и приоритеты. Так что, его в моих планах нет. Он точно не моём радаре».

В феврале обладатель титулов WBC и WBA Super Альварес проведёт бой с обязательным претендентом турком Авни Йылдырымом (21-2, 12 КО), а в мае с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). Также в ближайших планах мексиканца чемпион IBF американец Калеб Плант (21-0, 12 КО).«Цель — объединить пояса, — не скрывает «Канело«. — Они — чемпионы мира. И если они будут и дальше удерживать свои титулы, то я отправлюсь за ними».По словам Альвареса, он намерен провести 4 боя в 2021 году: в феврале, мае, сентябре и декабре. Учитывая, что в последний раз Канело боксировал в декабре 2020 года (побил британца Каллума Смита), получается 5 боёв за 12 месяцев. Последним из «паундовых» чемпионов такой график поддерживал Оскар Де Ла Хойя в 1997 году.

Напомним, с вой последний поединок Головкин провел 19 декабря прошлого года. Он завершился отказом угла Шереметы от продолжения борьбы после седьмого раунда. Таким образом, Геннадий успешно защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.



