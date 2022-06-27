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«Канело» дал категоричный прогноз на третий бой с Геннадием Головкиным
27 Июня 2022 08:47

«Канело» дал категоричный прогноз на третий бой с Геннадием Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в четырех весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound» мексиканец Сауль Альварес считает, что его третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, запланированный на 18 сентября в Лас-Вегасе (США), не дойдет до судейского решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Нас ожидает хороший поединок. Головкин - захватывающий боец, опасный боец, но я настраиваюсь на нокаут, без сомнений. Чувствую себя более чем мотивированным. Не могу дождаться, когда вернусь на ринг.

Есть определенные мелочи, которые мы собираемся внести, но, как и всегда, мы тренируемся изо всех сил. Нокаут - это единственный возможный исход этого боя», - сказал Сауль Альварес во время общения с журналистами на вступительной пресс-конференции.

Первый поединок Канело и Геннадия Головкина прошел в 2017 году и закончился скандальной ничьей. Рематч состоялся в 2018 году и завершился победой Альвареса решением большинства голосов судей.

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