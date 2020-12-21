Кандидаты в Мажилис от партии «Ауыл» встретились с коллективом Астанинского электротехнического завода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Нур-Султане кандидаты в Мажилис Парламента РК К. Айтуганов, Т. Рахимбеков и Т. Зейнуллин посетили ТОО «Астанинский электротехнический завод» (бывший Целинсельмаш) и встретились с трудовым коллективом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Сначала директор завода А. Сыздыков ознакомил кандидатов в депутаты с работой завода. Предприятие внесено в госреестр как отечественный производитель электротехнической продукции.

В своем выступлении перед работниками завода кандидат в депутаты Т. Рахимбеков отметил, что партия «Ауыл» обращает пристальное внимание на законные права рабочих.

После этого кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» встретились с заместителем председателя Федерации профсоюзов РК и руководителем Республиканского штаба наблюдателей Федерации профсоюзов Нурланом Утешевым, где обсудили вопросы касательно защиты прав рабочих.

По данным Федерации профсоюзов для защиты интересов работников АПК созданы и работают соответствующие объединения, однако их количество нуждается в увеличении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы организации наблюдения за избирательным процессом.

Так, руководитель республиканского общественного штаба партии «Ауыл», кандидат в депутаты Толеутай Рахимбеков отметил, что Федерация профсоюзов Казахстана является одной из немногих общественных институтов, независимых от органов государственной власти, работодателей и политических партий.

По мнению Т. Рахимбекова высокий уровень представленности федерации в регионах, ее объективность и безупречный опыт позволят охватить максимальное количество избирательных участков общественным контролем, что будет немаловажным фактором для мотивации электората к активности.

В целом, как сообщил руководитель Республиканского штаба наблюдателей Федерации профсоюзов Нурлан Утешев за ходом голосования будут следить порядка 7 тысяч человек и каждый из них озадачен пресекать любые попытки принудительного воздействия на избирателей.