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Кандидаты в депутаты партии «Nur Otan» проводят поквартирную агитацию избирателей

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Декабря 2020, 16:43
Кандидаты в депутаты партии «Nur Otan» проводят поквартирную агитацию избирателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 декабря ежедневно кандидаты в депутаты и активисты партии «Nur Otan» ходят по домам избирателей и рассказывают о предвыборной программе партии, призывают проголосовать за неё на выборах. Агитационная работа основана на предвыборной программе партии до 2025 года «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», передает МИА «Казинформ».

«Партия «Nur Otan» - это партия конкретных дел. Много сделано, много предстоит. Выборы предопределяют стратегию на ближайшие годы. Поэтому, уважаемые однопартийцы, уважаемые казахстанцы, приглашаю вас на выборы 10 января. Голосуйте за партию «Nur Otan», - рассказывает в беседе с избирателями Сергей Леонтьев, кандидат в депутаты областного маслихата.

Предвыборная программа партии – это конкретный план работы нуротановцев на ближайшие 5 лет. Ее задачи отражают ключевые запросы североказахстанцев, содержат ответы на актуальные проблемы общества. Жители Петропавловска радушно встречают «партийцев», они отмечают важность предстоящего события и то, что на выборы должен прийти каждый.

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«Мы, граждане Казахстана, естественно должны принимать участие во всех политических событиях. Выборы представительных органов в нашей жизни играют большую роль, и от того, кого мы выберем, зависит наше будущее. Естественно, я и вся моя семья, обязательно будем участвовать на выборах, проголосуем за «Nur Otan». Нельзя пройти мимо этого политического события», - говорит петропавловец Виктор Бондаренко.

«Выборы конечно нужны, нам необходимы новые люди с новыми идеями, обязательно буду голосовать», - считает житель областного центра Марат Ермуканов.

Как отметили избиратели, в регионе произошел ряд позитивных изменений, которые стали во многом возможны благодаря политике партии «Nur Otan». По их словам, сейчас нельзя допустить утраты достижений Независимости, а потому общая задача – построить прогрессивный, благополучный Казахстан.

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Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


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