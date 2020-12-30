Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» встретились с коллективом ТОО «Жайык агро»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Декабря 2020, 17:01
Кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» встретились с коллективом ТОО «Жайык агро»

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 30 декабря кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кенжегали Машырыков в рамках акции «Ауылдан ауылға» встретился с трудовым коллективом ТОО «Жайык агро». В состав агитационной группы были включены также кандидаты в депутаты областного и районного маслихатов, передает МИА «Казинформ».

Холдинг «Жайык агро» объединяет такие предприятия, как ТОО «Жайык-Ет» и ТОО «Агропродукт» с известными торговыми марками «Мясодел», «Ет байрам».

Агитационная группа ознакомилась с производственным комплексом и провела разъяснение инициатив предвыборной платформы партии «Ауыл». Как отмечалось, предприятия переработки являются ключевым звеном в системе АПК, поскольку с одной стороны, они формируют добавленную стоимость и повышают инвестиционную привлекательность отрасли, а с другой обеспечивают постоянный закуп сырья у сельхозпроизводителей и личных подворий.

По словам кандидата в депутаты маслихата Западно-Казахстанской области Т.Ескендирова, более 60% сырья предприятия переработки закупают у личных подворий, то есть физических лиц. В связи с тем, личные подсобные хозяйства не являются субъектами налогообложения, уплата всех 12% НДС налагается на предприятия, что увеличивает себестоимость. Налог на добавленную стоимость не позволяет мясокомбинатам предложить личным подсобным хозяйствам хорошие цены, и из-за этого существенная часть сырья уходит на рынки через посредников без соответствующей переработки.

Кроме того, сегодня кандидаты в депутаты маслихатов провели ряд важных встреч в регионах. Так, в Павлодарской области кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Арсютин Н.Г., кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Аманжолов Б.А., Токтушаков Е.Ч. и доверенные лица партии Байгурманов Е.Н., Батыршаев А.О., встретились с жителями села Калкаман Аксуского района и представили им предвыборную программу партии.

В Мангыстауской области Бейнеуском районе на базе кх «Береке» было проведено мероприятие: «Шаруа қожалық ауыл өмірінің діңгегі», в котором приняли участие кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» в районный маслихат Н.Садыгулов, Г.Малбасарова, Ы.Бахытов, члены районного штаба, активисты партии.


Западно-Казахстанская область   Политические партии   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной