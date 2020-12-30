Кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» встретились с коллективом ТОО «Жайык агро»

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 30 декабря кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Кенжегали Машырыков в рамках акции «Ауылдан ауылға» встретился с трудовым коллективом ТОО «Жайык агро». В состав агитационной группы были включены также кандидаты в депутаты областного и районного маслихатов, передает МИА «Казинформ».

Холдинг «Жайык агро» объединяет такие предприятия, как ТОО «Жайык-Ет» и ТОО «Агропродукт» с известными торговыми марками «Мясодел», «Ет байрам».

Агитационная группа ознакомилась с производственным комплексом и провела разъяснение инициатив предвыборной платформы партии «Ауыл». Как отмечалось, предприятия переработки являются ключевым звеном в системе АПК, поскольку с одной стороны, они формируют добавленную стоимость и повышают инвестиционную привлекательность отрасли, а с другой обеспечивают постоянный закуп сырья у сельхозпроизводителей и личных подворий.

По словам кандидата в депутаты маслихата Западно-Казахстанской области Т.Ескендирова, более 60% сырья предприятия переработки закупают у личных подворий, то есть физических лиц. В связи с тем, личные подсобные хозяйства не являются субъектами налогообложения, уплата всех 12% НДС налагается на предприятия, что увеличивает себестоимость. Налог на добавленную стоимость не позволяет мясокомбинатам предложить личным подсобным хозяйствам хорошие цены, и из-за этого существенная часть сырья уходит на рынки через посредников без соответствующей переработки.

Кроме того, сегодня кандидаты в депутаты маслихатов провели ряд важных встреч в регионах. Так, в Павлодарской области кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Арсютин Н.Г., кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Аманжолов Б.А., Токтушаков Е.Ч. и доверенные лица партии Байгурманов Е.Н., Батыршаев А.О., встретились с жителями села Калкаман Аксуского района и представили им предвыборную программу партии.

В Мангыстауской области Бейнеуском районе на базе кх «Береке» было проведено мероприятие: «Шаруа қожалық ауыл өмірінің діңгегі», в котором приняли участие кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» в районный маслихат Н.Садыгулов, Г.Малбасарова, Ы.Бахытов, члены районного штаба, активисты партии.