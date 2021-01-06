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Кандидаты в депутаты от партии "Ауыл" провели встречи в регионах

6 Января 2021, 16:45
Кандидаты в депутаты от партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 января 2021 года агитационная группа партии «Ауыл» во главе с ее председателем Али Бектаевым посетила кооператив «Азат-Ет» Аккольского района Акмолинской области и встретилась с его участниками. Мероприятие состоялось в рамках акции «Ауылдан ауылға», передает МИА «Казинформ».

Али Бектаев считает, что работа партии по возрождению кооперативного движения в АПК Казахстана будет продолжена.

Также сегодня кандидаты в депутаты областного и районного маслихатов Кызылординской, Туркестанской областей и г. Алматы встретились с работниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий, медицинской сферы, на которых презентовали предвыборную программу партии.

Кандидаты в областные, городские маслихаты Кызылординской области провели встречу с коллективом механического завода «Квант» г. Кызылорда на тему: «Проблемы и опыт организации инженерно-технического производства».

Состоялась встреча с коллективом ПК «Казыгурт» Толебийского района с участием кандидатов в депутаты Туркестанского областного маслихата С. Ережепова, К. Кадырбекова, Ж. Ибрагимова и кандидатов в Толебийский районный маслихат Ж. Нысанбаева, Е. Майлыбаева, А. Мынбаева, т. Сейданова, А. Шаинекова. На мероприятии была презентована предвыборная программа партии, обсуждены проблемы в животноводстве.

Кандидаты в депутаты Алматинского городского маслихата Махамбет Хасенов, Шынар Искакова, Куаныш Турабаев встретились с сотрудниками научного центра урологии имени Б.О. Жарбосынова с целью презентации предвыборной программы Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».


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