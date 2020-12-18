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Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» встретились с жителями города Тобыл и Рудный

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Декабря 2020, 16:47
Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» встретились с жителями города Тобыл и Рудный

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты от партии «ADAL» Олжас Ордабаев, Акмарал Бекмурзаева и секретарь Нурлыбек Муканов встретились с жителями города Тобыл Затобольского района и Рудный Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Акмарал Бекмурзаева рассказала о программных приоритетах партии, работе сервисов партии . Жители города, в свою очередь, пожаловались на постоянный рост цен на все виды товаров и низкую зарплату.

Предпринимательница г. Тобыл выразила другую проблему: «Хотелось бы, чтобы государство поддерживало начинающих предпринимателей. Нужны субсидии для них по смягченным условиям».

Жители г. Рудный пожаловались на плохие дороги и предложили, чтобы проводилось амнистрирование проблемных кредитов.

Свои встречи с населением Алматинского района продолжила и кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинкисбаева. Она встретилась с населением с.Жансугуров и г.Сарканд.

Люди считают что, нужно содействие в совершенствовании критериев в оказании АСП, справедливому распределению помощи. Матери-одиночки села отметили, что нужно создавать приемлемые условия для получения ими жилья.

Как показывают встречи, о том, как открыть бизнес, с чего начать свое дело, люди практически не знают.

С жителями сел Корган, Шиели Кызылординской области встретились кандидаты в депутаты в Мажилис Максат Толыкбай, Даулет Мукаев, Галымбек Жаксылыков. Участники встречи подняли проблемы плохого состояния дорог, низкого качества воды, газоснабжения, безработицы. Также затронули проблему того, что в районах не хватает полицейских и медицинских работников.

Одна из жительниц сказала, что у каждого гражданина должна быть бесплатная земля.


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